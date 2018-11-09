У центрі Києва з'явилась реклама "Партії регіонів": фото

У центрі Києва з'явилась реклама з символікою "Партії регіонів". Агітаційні білборди встановили на вулиці Малій Житомирській та Дмитрівській.

На одному з рекламних щитів розміщено плакат з текстом "Повернемо своїх з БПП".

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Загалом, в українській столиці з'явилось декілька таких сатиричних рекламних бордів.



Реклама "Партії регіонів" у Києві // 24 канал



Білборд з рекламою "Партії регіонів" у Києві // 24 канал



Інший білборд встановлений на вулиці Дмитрівській. На ньому видно напис "Проголосуй! Ми нікому не скажемо".



Білборд з рекламою "Партії регіонів" у столиці // "Новое время"

Користувачі мережі не залишились осторонь такої провокаційної реклами та з гумором прокоментували "повернення" партії.

На сьогодні найсмішніший тролінг на зовнішніх носіях. Борд реальний. Розміщений в Києві, на Малій Житомирській (як спускатися від Михайлівської площі до Майдану),

– написав Денис Гороховський.

Хто стоїть за розміщенням даної реклами, не відомо.

Нагадаємо, наприкінці жовтня "Партія регіонів" відновила роботу свого сайту із Росії. Найближчим часом рідна партія президента-утікача Януковича проведе засідання ініціативних груп. Ця інформація вказана на реанімованому сайті "Партії регіонів". Імена ініціативних членів партії поки не вказують, проте закликають усіх охочих вступати в її лави.