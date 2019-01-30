04:42
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У Венесуелі запідозрили спробу вивезти запаси золота в Росію

      265 Читать новость на русском
      У парламенті Венесуели побоюються, що Мадуро хоче вивезти золото в Росію
      У парламенті Венесуели побоюються, що Мадуро хоче вивезти золото в Росію / Фото з відкритих джерел

      Парламент Венесуели, що складається в основному з опозиції, звинуватив владу у спробі вивезти запаси золота в Росію.

      Про це повідомила прес-служба Національної асамблеї країни у Twitter.

      Читайте також: "Руки геть від Венесуели!": Мадуро прокоментував введення нових санкцій США проти країни

      Ми отримали інформацію від співробітників Банку Венесуели: з Москви прибув літак, на якому збираються вивезти не менше 20 тонн золота. Ми вимагаємо від банку пояснень з приводу того, що відбувається. Це золото не Калікст Ортеги (глава центрального банку Венесуели – 24 канал), воно належить народу Венесуели,
      – йдеться у повідомленні.

      Депутат парламенту, економіст, який довгий час пропрацював у Банку Венесуели, Хосе Герра пояснив, що кредитна установа уповноважена здійснювати операції із золотом: продавати, закладати або здійснювати свопи. У своєму Twitter він наголосив, що народ має право знати, яку транзакцію збирається робити банк, якщо це зручно для країни.

      ЗМІ раніше повідомляли, що 28 січня з Москви до Каракасу вилетів цивільний рейс Nordwind Airlines, але пасажирів на ньому не було.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Теги: Венесуела Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як живе найбагатший екоінспектор-хабарник України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор-хабарник України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 514
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      29 січня , 22:30 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      1247
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 4521
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      29 січня , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      954
      "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      29 січня , 21:01 "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      1829
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук