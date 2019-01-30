У Венесуелі запідозрили спробу вивезти запаси золота в Росію
Парламент Венесуели, що складається в основному з опозиції, звинуватив владу у спробі вивезти запаси золота в Росію.
Про це повідомила прес-служба Національної асамблеї країни у Twitter.
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Ми отримали інформацію від співробітників Банку Венесуели: з Москви прибув літак, на якому збираються вивезти не менше 20 тонн золота. Ми вимагаємо від банку пояснень з приводу того, що відбувається. Це золото не Калікст Ортеги (глава центрального банку Венесуели – 24 канал), воно належить народу Венесуели,
– йдеться у повідомленні.
Депутат парламенту, економіст, який довгий час пропрацював у Банку Венесуели, Хосе Герра пояснив, що кредитна установа уповноважена здійснювати операції із золотом: продавати, закладати або здійснювати свопи. У своєму Twitter він наголосив, що народ має право знати, яку транзакцію збирається робити банк, якщо це зручно для країни.
ЗМІ раніше повідомляли, що 28 січня з Москви до Каракасу вилетів цивільний рейс Nordwind Airlines, але пасажирів на ньому не було.
Що відбувається у Венесуелі:
- Тисячі мітингувальників 23 січня вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який на вибораху у 2018 році знову оголосив просвою перемогу. До цього він вже 5 років правив країною.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, що визнав і президент США Дональд Трамп. Про підтримку опозиціонеру заявили такі країни: Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі, Іспанія, Франція, Україна, Великобританія, Німеччина, Нідерланди.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", аби охороняти диктатора від протестувальників. У Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро. Вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі, інакше вони визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо. Чинний уряд Венесуели різко відреагував на таку вимогу та зазначив, що йому ніхто не буде вказувати, коли проводити вибори.