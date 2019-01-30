У Венесуелі запідозрили спробу вивезти запаси золота в Росію

Парламент Венесуели, що складається в основному з опозиції, звинуватив владу у спробі вивезти запаси золота в Росію.

Про це повідомила прес-служба Національної асамблеї країни у Twitter.

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Ми отримали інформацію від співробітників Банку Венесуели: з Москви прибув літак, на якому збираються вивезти не менше 20 тонн золота. Ми вимагаємо від банку пояснень з приводу того, що відбувається. Це золото не Калікст Ортеги (глава центрального банку Венесуели – 24 канал), воно належить народу Венесуели,

– йдеться у повідомленні.

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 29 січня 2019 р.

Депутат парламенту, економіст, який довгий час пропрацював у Банку Венесуели, Хосе Герра пояснив, що кредитна установа уповноважена здійснювати операції із золотом: продавати, закладати або здійснювати свопи. У своєму Twitter він наголосив, що народ має право знати, яку транзакцію збирається робити банк, якщо це зручно для країни.

Quiero dejar explícito que el BCV está facultado para hacer operaciones con oro: vender, pignorar o hacer swaps. Pero el país tiene derecho a saber de qué tipo de transacción se trata para evaluar si es conveniente para el país. — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 29 січня 2019 р.

ЗМІ раніше повідомляли, що 28 січня з Москви до Каракасу вилетів цивільний рейс Nordwind Airlines, але пасажирів на ньому не було.

Що відбувається у Венесуелі: