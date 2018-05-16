19:13
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 14°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Верховній Раді здивовані заявою ОБСЄ щодо обшуків в офісі "РИА Новости Украина"

1557 Читать новость на русском
Ірина Геращенко прокоментувала заяву ОБСЄ щодо обшуків у
Ірина Геращенко прокоментувала заяву ОБСЄ щодо обшуків у "РИА Новости Украина" / Radiosvoboda.org

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 14 травня із трибуни парламенту висловила подив щодо заяви представника ОБСЄ, у якій висловлюється занепокоєння через проведення обшуків в офісі "РИА Новости Украина".

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначимо, 15 травня представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо рейду СБУ в офісі російського державного інформаційного агентства "РИА Новости Украина", а також щодо обшуків у помешканнях журналістів та їх арештів.

"СБУ викрила ще одну історію, ще одних солдатів або й офіцерів гібридної війни проти України", – заявила Геращенко і додала, що її непокоїть заява представника ОБСЄ щодо проведення обшуків.

Читайте також: Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки

У цьому зв’язку народний депутат звернулася до творчих спілок України із проханням, щоб вони надавали більше інформації міжнародним колегам та організаціям про порушення прав журналістів на окупованому Донбасі та в анексованому Криму.

"Ми дуже рідко чуємо, на жаль, заяви щодо долі журналіста Асєєва, якого вже рік утримують окупанти в тюрмі в Донецьку. Ми чомусь мало чуємо слів підтримки від наших закордонних колег журналісту Сущенку, якого безпідставно два роки утримують у російській тюрмі", – додала перший віце-спікер.

Геращенко також розповіла, що на її прохання журналісти надали факти того, як представники ЗМІ потрапляли під обстріли проросійських бойовиків і навіть були поранені, коли їх захоплювали в полон.

Мене дуже дивує позиція голови Спілки журналістів України, який нещодавно підписав спільну заяву з пропагандистською спілкою журналістів РФ, нібито з благородною метою, мовляв, давайте звільнимо Асєєва. Але до кого це звернення? Там прізвища одного немає – Путіна, оскільки Путін сьогодні утримує і Сущенка, і Асєєва...,
– наголосила нардеп.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Українці в полоні РФ Ірина Геращенко Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Верховна Рада журналісти ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 19:02 "Штучний цензор" у дії, або Як Facebook із російською "фабрикою тролів" боровся
Борис Немировський 21
День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 18:01 День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України
584
Обыски в РИА
сьогодні, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 217
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сьогодні, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 378
Ціни на пальне: скільки коштує
сьогодні, 14:01 Ціни на пальне: скільки коштує "напоїти залізного коня" в Україні
802
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук