У Верховній Раді здивовані заявою ОБСЄ щодо обшуків в офісі "РИА Новости Украина"

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 14 травня із трибуни парламенту висловила подив щодо заяви представника ОБСЄ, у якій висловлюється занепокоєння через проведення обшуків в офісі "РИА Новости Украина".

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначимо, 15 травня представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо рейду СБУ в офісі російського державного інформаційного агентства "РИА Новости Украина", а також щодо обшуків у помешканнях журналістів та їх арештів.

"СБУ викрила ще одну історію, ще одних солдатів або й офіцерів гібридної війни проти України", – заявила Геращенко і додала, що її непокоїть заява представника ОБСЄ щодо проведення обшуків.

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У цьому зв’язку народний депутат звернулася до творчих спілок України із проханням, щоб вони надавали більше інформації міжнародним колегам та організаціям про порушення прав журналістів на окупованому Донбасі та в анексованому Криму.

"Ми дуже рідко чуємо, на жаль, заяви щодо долі журналіста Асєєва, якого вже рік утримують окупанти в тюрмі в Донецьку. Ми чомусь мало чуємо слів підтримки від наших закордонних колег журналісту Сущенку, якого безпідставно два роки утримують у російській тюрмі", – додала перший віце-спікер.

Геращенко також розповіла, що на її прохання журналісти надали факти того, як представники ЗМІ потрапляли під обстріли проросійських бойовиків і навіть були поранені, коли їх захоплювали в полон.

Мене дуже дивує позиція голови Спілки журналістів України, який нещодавно підписав спільну заяву з пропагандистською спілкою журналістів РФ, нібито з благородною метою, мовляв, давайте звільнимо Асєєва. Але до кого це звернення? Там прізвища одного немає – Путіна, оскільки Путін сьогодні утримує і Сущенка, і Асєєва...,

– наголосила нардеп.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.