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      У відповідь на пост про Глуховерю Коломойський кинув Зеленському жарт про "наших б'ють"

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      Коломойський про розмови з Зеленським: іноді жартуємо у WhatsApp
      Коломойський про розмови з Зеленським: іноді жартуємо у WhatsApp / liga.net

      Український олігарх Ігор Коломойський запевняє, що сьогодні його спілкування з президентом Володимиром Зеленським зведено до мінімуму. Після інавгурації вони поспіхом бачилися лише одного разу, а спілкування в онлайні, фактично, зводиться до обміну жартами.

      Зокрема, іноді президент з олігархом спілкуються у WhatsApp, розповів Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню "РБК".

      Цікаво: Коломойський назвав двох своїх фаворитів на посаду прем’єра

      "Під час переписок жартуємо – різні хіхоньки та хахоньки. Він мені надіслав свій пост з Facebook про генерала поліції (екс-очільника управління внутрішніх справ Дніпропетровщини Віталія Глуховері – 24 канал). У відповідь я йому кинув відео", – розповідає екс-очільник Днапропетровської ОДА.

      Після цих слів він продемонстрував журналістам уривок з радянського кіножурналу "Фітіль" – жарт про "наших б'ють".

      Жарт, який Коломойський надіслав Зеленському: дивіться відео

      За словами олігарха Володимир Зеленський зараз має менше часу на спілкування, позаяк "потрапив з корабля на бал".

      Раніше ми спілкувались телефоном раз у два тижні, очно зустрічалися – раз у два місяці,
      – резюмував Ігор Коломойський.

      Що відомо про скандал з Віталієм Глуховерею?27 липня у мережі з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил дорожнього руху ще у 2018 році. Проте, водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій.

      Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Їх доставили у кабінет Глуховері, де він ввічливо пояснив патрульним, що автомобіль з такими номерами не можна затримувати.

      За наказом глави МВС Арсена Авакова було розпочато службове розслідування за фактом скандальних подій за участю Глуховері. Його підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років. Згодом Віталія Глуховерю звільнили з посади.

      blog_ava
      Коломойський назвав двох своїх фаворитів на посаду прем’єра
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Новини України Ігор Коломойський Володимир Зеленський Віталій Глуховеря
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