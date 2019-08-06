У відповідь на пост про Глуховерю Коломойський кинув Зеленському жарт про "наших б'ють"

Український олігарх Ігор Коломойський запевняє, що сьогодні його спілкування з президентом Володимиром Зеленським зведено до мінімуму. Після інавгурації вони поспіхом бачилися лише одного разу, а спілкування в онлайні, фактично, зводиться до обміну жартами.

Зокрема, іноді президент з олігархом спілкуються у WhatsApp, розповів Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню "РБК".

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"Під час переписок жартуємо – різні хіхоньки та хахоньки. Він мені надіслав свій пост з Facebook про генерала поліції (екс-очільника управління внутрішніх справ Дніпропетровщини Віталія Глуховері – 24 канал). У відповідь я йому кинув відео", – розповідає екс-очільник Днапропетровської ОДА.

Після цих слів він продемонстрував журналістам уривок з радянського кіножурналу "Фітіль" – жарт про "наших б'ють".

Жарт, який Коломойський надіслав Зеленському: дивіться відео

За словами олігарха Володимир Зеленський зараз має менше часу на спілкування, позаяк "потрапив з корабля на бал".

Раніше ми спілкувались телефоном раз у два тижні, очно зустрічалися – раз у два місяці,

– резюмував Ігор Коломойський.

Що відомо про скандал з Віталієм Глуховерею?27 липня у мережі з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил дорожнього руху ще у 2018 році. Проте, водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій.



Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Їх доставили у кабінет Глуховері, де він ввічливо пояснив патрульним, що автомобіль з такими номерами не можна затримувати.



За наказом глави МВС Арсена Авакова було розпочато службове розслідування за фактом скандальних подій за участю Глуховері. Його підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років. Згодом Віталія Глуховерю звільнили з посади.