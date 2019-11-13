У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка

Економічно розвинуті країни давно віддали свої сільськогосподарські землі на продаж. Немає відкритого ринку лише у шести державах світу, серед них і поки Україна.

Станом на сьогодні ринку землі в Україні немає. Заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель означає, що власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.

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Така ж ситуація залишилася ще у п'яти державах світу: Кубі, Республіці Конго (не плутати із Демократичною республікою Конго, у якій продаж землі дозволений), Венесуелі, КНДР і Таджикистані.

Країни пострадянського простору

Згідно з конституцією Республіки Таджикистан земля перебуває у винятковій власності держави, і вона не може перебувати у приватних руках. З часу здобуття незалежності у Таджикистані стоїть питання дозволу продажу землі, однак його вирішують дуже повільно.

Так, наприклад сільгоспземлі колишніх колгоспів реорганізовані в дехканські господарства. Люди можуть мати невелику власну територію чи більшу колективну. Під управлінням держави залишаються насінницькі, тваринницькі та науково-дослідницькі господарства.



Державна власність землі у Таджикистані закріплена у Конституції / фото: unsplash

Думка: Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

У Казахстані діє відкритий ринок землі. Однак, до нього не допускають іноземців. Землею можуть володіти тільки громадяни Казахстану. Поправки до відповідного земельного кодексу внесли у 2016 році. Тоді населення Казахстану вийшло на мітинги проти скасування мораторію, однак владі держави вдалося їх вгамувати.

У Білорусі ринок дуже малий, але він є. Так, приблизно 98% земель належить державі: сільгоспземля, землі лісового та водного фондів. Громадянин Білорусі може купити собі землю для будівництва житла, для ведення фермерського господарства, городництва, садівництва. Іноземці можуть лише орендувати.

Хоча Олександр Лукашенко нещодавно висловився категорично проти земельної реформи в Україні. Він зазначив, що земля – найдорожче, що є в нашого народу.



Країни, у яких заборонено продавати землю / інфографіка 24 каналу

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Тим часом в Україні виникла гостра дискусія щодо цього питання. У багатьох регіонах відбулися страйки аграріїв, які вимагають не приймати змін до законодавства.

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, у якому опитала українців про їхнє ставлення до ініціативи запровадження ринку землі. Згідно з проведеним опитуванням, лише 19% підтримують запровадження такого ринку. Водночас 73% опитаних проти цієї ініціативи, а 8% – досі не визначилися.



Як українці ставляться до продажу землі / інфографіка 24 каналу

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