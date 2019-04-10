У Зайцевому підірвалося двоє саперів: що відомо про їх стан

У Зайцевому 9 квітня підрвалося двоє саперів 24 та 27 років. Зараз вони у важкому стані перебувають в лікарні Дніпра.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

Військові поодинці військовими вертольотами були евакуйовані в аеропорт Дніпра та "швидкими" екстреної медицини перевезені в обласну лікарню ім. Мечнікова.

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Відомо, що поранених уже прооперували. Стан одного з бійців оцінюють як середньої тяжкості, він утратив зір після поранення. Адже уламки міни влучили в очі та голову.

Інший також у тяжкому стані. У нього перебита плечова артерія, через що чоловік втратив багато крові.

Випадок стався вчора вранці неподалік Зайцевого. Піротехніки вирушили розміновувати територію в сірій зоні. Коли шукали міни біля водогону насосної станції – прогримів вибух. Старшина служби цивільного захисту загинув, а двоє його колег зазнали поранень.

Відеокоментар лікаря поранених бійців: