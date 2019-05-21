У Зеленського розповіли про майбутню співпрацю з Нацбанком

Про співпрацю Президента України Володимира Зеленського з Національним банком України та Фондом гарантування вкладів, про дешеві кредити та підозру екс-керівниці НБУ Валерії Гонтаревій – в ефірі 24 каналу розповіла експертка з банківської діяльності у команді Зеленського Вікторія Страхова.

Як Вікторія потрапила в команду Зеленського

– Ми знайомі з Володимиром Зеленським завдяки Ігорю Коломойському. Одного разу журналісти назвали мене юристом Коломойського. Я написала пост у соцмережі, що подам до суду, бо не є юристкою олігарха. Тоді на мене вийшов Андрій Богдан, який пожартував, що це він юрист Коломойського. Після того Андрій попросив про допомогу по одному проекту в команді Зеленського.

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– Можливо, якщо буде потреба, я піду до Адміністрації Президента. Але хто очолить Банкову я не знаю, фінальне рішення буде за Зеленським.

Що робитиме Зеленський з НБУ?

Зазначимо, що команда Зеленського говорила про аудит НБУ, проте Вікторія Страхова розповіла, що вона провела виховну роботу з тими, хто це заявив. І вони пояснили, що, мабуть, мали на увазі кримінальні справи.

– Сам Зеленський сказав, що Національний Банк незалежний. Він наголосив, що Смолій (голова Нацбанку, – 24 канал) залишається. Підставою на припинення повноважень голови та членів правління є чітко окреслені закони. Зазначу, що є команда і є сам Володимир Зеленський. Ми, наприклад, зі співробітниками обговорювали різні проекти, зокрема діджиталізацію фінансових послуг, деривативи. Тобто все буде в рамках закону.

Потрібно відходити від моделі, що хтось на кого давить. Відносини президента і Національного банку чітко окреслені законом. Вони (НБУ, – 24 канал) повинні надавати певну економічну інформацію Адміністрації Президента, на тому все. Інше – це просто співпраця. НБУ може попросити подати законодавчі ініціативи, оскільки Нацбанк їх немає. Так ми будемо співпрацювати з ними у таких питаннях, які потрібні для розвитку України. Ми не впливаємо ані на Національний банк, ані на правоохоронні органи,

– наголосила вікторія Страхова.

Як будуть вибудовуватися стосунки президента з Фонд гарантування вкладів

– Юридично, президент ніякого стосунку до Фонду гарантування немає. Але якщо Фонд намагатиметься отримати підтримку президента для якихось ініціатив, які будуть покращувати, до прикладу, продаж активів, то ми будемо з ним співпрацювати.

– Чи обговорюється в команді Зеленського доцільність зміни голови Фонду гарантування вкладів? Оскільки ми спираємося лише на норму закону, а президент до цього органу відношення взагалі немає, то ми це питання навіть не обговорюємо на зустрічах. Ми не маємо впливу на цей Фонд. Лише якщо голови НБУ та Фонду гарантування вкладів захочуть піти самі, то ми зможемо порекомендувати людей, які можуть посісти цю посаду. Потрібно змінювати цю класичну модель і не впливати на такі органи.

Як отримувати дешеві кредити

– У програмі Володимира Зеленського є моя частина, де йдеться про довгострокове недороге кредитування, а також запровадження накопичувальної пенсійної системи. Деякі аспекти потрібно зробити безпосередньо по банківському сектору, але вони впираються в право законодавчої ініціативи. Певні законопроекти вже подані, але за регламентом Ради їх потрібно бути знову подавати за нової сесії.

– Їх можуть подати не тільки Президент, а й Кабмін чи народні депутати, але ми будемо співпрацювати з Національним банком та з іншими зацікавленими особами для того, щоб ці законопроекти подати.



Національний банк України

– Це, наприклад, закон щодо фінансової реструктуризації, щодо вирішення проблеми непрацюючих кредитів, які вже розроблені. Також законопроекти про зменшення вимоги до статутного капіталу банку і врегулювання питання фінансового моніторингу, щоб не було марнотратності і щоб він не був складним як для користувачів та вкладників, так і для самих банків.

По-друге, важливим є закон про захист прав споживачів фінансових послуг, тобто це можливість регуляторів більш оперативно реагувати на порушення прав споживачів. Але зменшення ставок по кредитах не завжди впирається на безпосередні мої банківські фішки (ідеї по фінансових змінах, – 24 канал).

Це питання є більше комплексним. Бо якщо не буде антикорупційної, судової реформи, не буде відновлення довіри інвесторів, то лише мої "фішки" не спрацюють. Для того, щоб зменшити ставки по кредитах, це потрібно робити комплексні зміни в країни. Тому якщо це буде зроблено: і моя команда, і наші колеги зроблять кожен свій напрямок, то це дозволить в кінцевому етапі моїм банкам-підопічним зменшити ставки на кредити,

– відповіла Вікторія.

– Хотіла б підкреслити, що ми "в одному човні" із Міністерством фінансів, урядом та Національним банком. Тому потрібно забувати про передвиборчу кампанію, ми працюємо на благо України. Потрібно забувати, хто відноситься до 24%, а хто до 73%. До того ж, я живу за принципом – не згадувати попередників і не валити все на них.

Чи була підозра Гонтаревій політичною?

– Я не знаю, що таке відбувалося в Генпрокуратурі. Суто з юридичних підстав, оскільки мені трохи знайома ця справа, я не вважаю, що ці підозри, які були щодо співучасті у відмивання коштів Макару Пасенюку та Костянтину Стеценко (співвласникам компанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), – 24 канал) і Валерії Гонтаревій, є необґрунтованими і я це коментували ще рік тому.

Суто з точки зору банківського законодавства я не вбачаю там порушень, бо ці люди були аброкерами, вони не отримували цей дохід. Я думаю, що в цьому можливо є якийсь самовплив. Не хочеться пліткувати, але, напевно, доведеться. На мою думку, там залучена ще одна політична особа – зокрема, всі кивали на Матіоса,

– заявила Страхова.

– Але точно, хто стимулював Кулика це зробити, я не знаю. Не впевнена, що Коломийському це потрібно. Можливо також хтось хотів так передати привіт самому Петру Порошенку.

– Щодо Гонтаревої, то її багато хто хоче вижити, оскільки колись було 180 банків, зараз функціонують тільки 77. З ринку були виведені і "Фінанси і кредит", "Надра" тощо.