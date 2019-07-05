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      У Зеленського так і не зустрілися із делегацією ПАРЄ

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      На Банковій скасували зустріч зі спостережною місією ПАРЄ
      На Банковій скасували зустріч зі спостережною місією ПАРЄ / Колаж 24 каналу

      У передвиборчої делегації Парламентської асамблеї Ради Європи була запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Однак її так не було.

      Член делегації Марко Ніколіні підтвердив, що така зустріч попередньо була запланована, пише "Європейська правда".

      Тим часом у Москві: Повернення Росії до ПАРЄ: росіяни пообіцяли повернути борги Раді Європи

      Делегація ПАРЄ достроково покинула Україну. Європейські парламентарі перебували в Україні з метою оцінки передвиборчої ситуації, пов'язаної із виборами до Верховної Ради. Однак вирішили поїхати геть через рішення українського парламенту відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня.

      Було заплановано, що місія мала зустрітися з президентом, але цієї зустрічі не відбулося,
      – пояснив Ніколіні. 

      Зазначимо, 2-3 липня, коли делегація перебувала у Києві, Зеленський перебував з візитом у Канаді.Ніколіні не уточнив, чи пояснив офіс Зеленського причину, через яку зустріч скасували.

      Чому делегація ПАРЄ покинула Україну?

      У ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Російську Федерацію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ. Українські представники звернулася до влади з проханням терміново розглянути питання припинення участі України в роботі ПАРЄ та питання про подальшу участь України в органах Ради Європи.

      ПАРЄ
      Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

      Керівник МЗС України Павло Клімкін заявив, що Верховній Раді доцільно відкликати запрошення для Асамблеї надсилати спостерігачів на парламентських виборах в Україні. Спікер Андрій Парубій наголосив: "Ми не можемо допустити, щоб на українських парламентських виборах були представники країни-агресора, щоб вони судили і визначали демократичність українських виборів".

      1 липня парламентський комітет із закордонних справ рекомендував Верховній Раді призупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії та відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори 21 липня. 

      Що відомо про делегацію ПАРЄ в Україні?У складі місії – виконувач обов'язків голови делегації Март ван де Вен з Нідерландів та парламентарі: Олександр Поцей з Польщі, Марко Ніколіні із Сан-Марино та Нагіф Хамзаєв з Азербайджану. Делегація перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити "передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів в Україні, запланованих на 21 липня".

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента
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