Убитими і пораненими: Росія визнала втрату у війні понад 26 тисяч своїх військових

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові знищили майже 15 тисяч рашистських окупантів. Країна-агресорка постійно намагалась приховати втрати своєї живої сили, однак від правди, схоже, таки не вдасться втекти.

Надвечір 21 березня прокремлівське російське видання "Комсомольская правда" опублікувало матеріал, де послалось на підрахунки власних втрат Міноборони Росії – убитими і пораненими у кількості 26 014 військових. Скриншоти матеріалу опублікував ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у фейсбуці.

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Росія врешті визнала значні втрати живої сили у війні проти України

У перші дні повномасштабної війни Міноборони Росії брехало, що жодних втрат живої сили у них немає. За підсумками першого тижня Кремль ледве вичавив з себе цифру у 500 загиблих.

Речник Міноборони Росії, у відповідь на правдиві дані Генштабу України, роздратовано заперечував інформацію українських офіційних каналів і розповідав, що Україна маніпулює цифрами.

Втім, ввечері 21 березня "Комсомольська правда", посилаючись на дані Міноборони Росії, написала, що російські збройні сили втратили у війні проти України:

мертвими – 9 861 військовослужбовець;

військовослужбовець; пораненими – 16 153.

Звісно, це й досі значно менше, ніж офіційно заявляють у Генштабі України. Втім, і такі цифри – це шок навіть для родин орків. Очевидно, Кремль уже не здатний повністю заперечувати правду, коли щодоби на Росію повертаються тисячі 200-х і 300-х окупантів.

Російське видання "Комсомольська правда" оприлюднило дані щодо втрат живої сили рашистів від Міноборони Росії / Скриншот Володимира Омеляна

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