На Прикарпатті жінка вбила свою трирічну доньку: сусіди розповіли моторошні деталі

Під час огляду повідомлення про крики дитини поліцейські виявили тіло малолітньої дівчинки. Докази вказали на причетність жінки, яка орендувала квартиру в будинку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Що відомо про вбивство дитини на Прикарпатті

Поліцейські Калуша отримали повідомлення про дитячі крики та плач від місцевої мешканки зранку 7 червня. На місце негайно прибули правоохоронці.

Ніхто не відчиняв двері сусіднього помешкання, тож довелося зв'язатися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду співробітники поліції виявили тіло малолітньої дитини – 2021 року народження. Матір також перебувала на місці, але жодних пояснень не надала.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства,

– зазначили в поліції.

Жінка не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах, а з дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз.

Імовірні сусіди жінки розповіли деталі у соціальних мережах. За словами однієї людини, матір дівчинки катувала її ножем перед тим, як вчинити вбивство.

Деталі події від начебто очевидців / Скриншот

Інша жінка наголосила, що жінка спочатку різала дитину, а потім утопила її в ванній. Вона начебто казала, що в доньку вселився демон.

Моторошні деталі вбивства / Скриншот

Втім, інформацію про катування дитини перед вбивством поки не підтверджували офіційно. Порушницю затримано та слідчі повідомили про підозру за умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування.