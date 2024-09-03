Суд розглянув апеляційну скаргу щодо імовірного вбивці Фаріон

Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Засідання відбулося вдень 3 вересня.

Правоохоронці ще встановлюють, з якої зброї убили Ірину Фаріон.

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Чи підтримав суд адвоката Зінченка

Адвокат Ігор Сулима оскаржив ухвалу Галицького районного суду від 16 серпня 2024 року. Та Львівський апеляційний суд залишив рішення без змін.

"В мене нема повного тексту. Я не можу вам сказати, на підставі чого, що слугувало відмовою", – розповів Ігор Сулима.

У справі щодо вбивства Ірини Фаріон триває досудове розслідування, але коли буде наступне слухання – поки не відомо.

5 серпня В'ячеслав Зінченко написав заяву в поліцію щодо відкриття кримінального провадження і проведення розслідування через погрозу вбивством з боку Софії Семчишин, доньки Ірини Фаріон, під час обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Ігор Сулима подав скаргу на бездіяльність правоохоронців, оскільки відомості про заяву не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час розгляду скарги 16 серпня представниця Національної поліції сказала, що перевірка не виявила загроз життю та здоров'ю В'ячеслава Зінченка. Також, за клопотанням слідчого, 31 липня підозрюваного перевели з Львівської установи виконання покарань №19 в ізолятор тимчасового тримання, де йому забезпечили особисту охорону,

– сказано в матеріалі Суспільного.