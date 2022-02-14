Убивство в кріслі стоматолога: на Прикарпатті поліція шукає злочинця

У Івано-Франківській області поліція в межах спецоперації розшукує підозрюваного в убивстві чоловіка. Правоохоронців підняли за тривогою, задіяли всі оперативні служби та наряди поліції.

Місцева преса повідомляє, що вбитим є Ігор Дутка, кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий". Убивство сталось в місті Яремче.

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О 18.45 до поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік,

– повідомили у поліції.

Мовиться, що постраждалому надавали медичну допомогу, але він помер.

За словами правоохоронців, на місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати обставини злочину.

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