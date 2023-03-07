"Слава Україні" став одним із топтрендів у твітері після флешмобу, який запустили українці

Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого. Його останніми словами були "Слава Україні". І вони дали початок флешмобу, який потрапив у топтренди твітера.

Слова Степана Бандери вкотре стали пророчими. На жаль, цього разу гасло "Слава Україні" супроводжується моторошною стратою нашого захисника, передає 24 Канал. Його росіяни розстріляли за те, що він любив і обороняв рідну землю.

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Десятки тисяч твітів

Якщо заглянути у тренди соціальної мережі твітер, то їх очолює гасло Slava Ukraini. Дописів, які містять ці слова, налічують ось уже понад 64,7 тисячі станом на 23:45 6 березня. І ця цифра з кожною хвилиною лише росте.

Також популярні слова Glory To Ukraine (переклад гасла "Слава Україні" англійською мовою). Навіть понад 26 тисяч твітів з використанням слова Bandera опублікували у мережі.



Тег Слава Україні набирає популярності / Скриншот

Дуже шкода, що цей флешмоб завірусився після смерті українського військового. Радше після моторошного звірства, яке скоїли російські загарбники.

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