Убивця Гонгадзе може опинитись на волі: деталі

Обвинувачений у резонансному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого засудили до довічного ув'язнення, може опинитись на волі за законом Савченко.

Про це повідомила журналіст 24 каналу Катерина Петренко з Верховного суду України.

На розгляді апеляції у цій кримінальній справі 9 жовтня стало відомо, що у касаційних скаргах захисники Пукача просять пом'якшити йому покарання. Представниця потерпілої Мирослави Гонгадзе, Валентина Теличенко, заявила, що захисники засудженого хочуть домогтися, аби довічне позбавлення волі замінили на інше покарання – 15 років позбавлення волі.

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За законом Савченко Пукач вже відбув 15 років. Він пробув ще більше, а тому мав би право, якби вимоги його захисників задовольнили, відразу бути звільненим з-під варти у залі суду. Пукач також навіть мав би право вимагати компенсацію, оскільки пробув під вартою більше, ніж 15-ти років,

– сказала Теличенко.

Вона додала, що не вбачає законних підстав пом'якшувати вирок. Представниця дружини вбитого журналіста повідомила, що наполягатиме, аби апеляційний вирок лишили без скасування.

"Цілий генерал міліції власноруч вивозить до лісу журналіста, змушує своїх підлеглих бути співучасниками злочину, власноруч журналіста вбиває. Далі самостійно повертається туди, де залишив тіло журналіста, розчленовує і відвозить в інше місце голову. Це ті жахи, які не мають бути поєднанні зі словами "генерал міліції". Він усвідомлював свої дії. Це цілком адекватне покарання за те, що Пукач зробив. Він не заперечує, що це зробив, детально розказує, як... Сам вказав місце, де закопав голову, і її у 2009 році знайшли. Але Пукач повністю не визнає своєї вини і не міняє покази. Сумнівів у винуватості показів немає жодних. Сподіваюся, що судді не стануть на бік адвокатів, вирок має лишитись у силі без змін", – підсумувала Теличенко.



Одне з судових засідань/ фото Катерини Петренко, 24 канал

Проте 9 жовтня розгляд скарги Пукача на довічне ув’язнення відклали, бо захисник потерпілого Олексія Подольського, Олександр Єльяшкевич, зірвав засідання, інформує "Судовий репортер".

Єльяшкевич заявив, що ще 14 листопада минулого року подав заяву з вимогою, аби, фактично, судова колегія під головуванням судді Голубинського оголосила самовідвід. На його думку, ця колегія суддів незаконна, адже в ній немає судді Марчук. Він також емоційно вимагав, аби відсторонили Валентину Теличенко від представництва Мирослави Гонгадзе. Аргументує він це тим, що Теличенко була заступником колишнього Генпрокурора Юрія Луценка і головою громадської ради при Генпрокуратурі, а також – свідком у справі.

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Проте Теличенко запевнила: не зважаючи на те, що її допитували, вона не була свідком жодних важливих для розслідування обставин і може бути представником дружини вбитого журналіста. Це у 2015-му підтвердила й Генпрокуратура.

"Ми подаватимемо заяву про скоєння злочину організованим злочинним угрупуванням, в яке входили Юрій Луценко, Петро Порошенко, Олексій Філатов та інші обличчя для фальсифікації цієї кримінальної справи. І ви, судді, підете співучасниками в цих справах по багатьох статтях КПК", – висловився представник Подольського.

Суддя Голубинський назвав це роботою на публіку, погрозами і тиском на суд.

"Самовідводів у справі немає, ви заважаєте суду працювати. Це неповага до суду і невиконання вимог головуючого. Представник потерпілого Подольського перешкоджає розгляду справи Верховним судом. Справа відкладається до 15 години 7 листопада 2019-го року", – вирішив суддя.



У суді виступає представник Єльяшкевич/ фото Катерини Петренко, 24 канал

У коментарі ЗМІ Єльяшкевич сказав, що вимагатиме провести новий апеляційний розгляд з поновленням судового слідства, аби запросити туди свідків у справі: Кучму, Литвина, Деркача, Луценка, Порошенка, Медведчука та інших знакових персонажів, які "або безпосередньо причетні до цього резонансного злочину, або до фальсифікації його".

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Представниця Мирослави Гонгадзе повідомила, що неодноразово представники потерпілого Подольського зривали засідання, били пляшкою по столу, отримали зауваження головуючого судді, поки на них не наклали адміністративний штраф за порушення поведінки в судовій залі. За її словами, коли вони не припинили порушувати, їм заборонили доступ до зали судових засідань. Вона також сказала, що це давні претензії до неї.

"На мене свого часу вийшли люди, які пропонували "фінансову підтримку", аби я обстоювала "певну думку" в кримінальному провадженні. Я відмовилась. Після цього Подольський і його представники різноманітними заходами намагались усунути мене від процесу, на мою думку, законних підстав на це нема", – сказала Теличенко.

Що відомо про вбивство та справу Гонгадзе?У 2000 році в лісі під Таращею Київської області знайшли тіло без голови. Вважається, що це тіло вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.



За вбивство Гонгадзе у 2008 році засудили трьох ексспівробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України: Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд призначив їм строки ув’язнення від 12 до 13 років за ґратами.



У січні 2013 року до довічного ув’язнення засудили колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.



У 2000 році журналіста Олексія Подольського також викрали і вивезли до лісу. Серед організаторів і виконавців викрадення був Пукач.

У матеріалі використані фото автора