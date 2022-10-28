Хто може отримати статус учасника бойових дій: розширено перелік осіб

В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Зміни ухвалив Кабмін.

Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.

До теми Як отримати статус учасника бойових дій та які пільги він гарантує

Хто може отримати статус учасника бойових дій

Зокрема, змінами врегульовуються порядок та процедура надання статусу УБД українцям, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого.

Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):

бойових донесень,

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки),

вахтових журналів,

польотних листів,

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Як розповіли у Мінветеранів, при собі слід мати один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище, та довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони.

Які доплати отримують учасники бойових дій

Підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячна державна допомога на суму, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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