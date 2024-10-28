Стан армії КНДР у Росії є незадовільним, але це лише початок кооперації двох диктатур, – WSJ

Війська Північної Кореї скоро зіткнуться зі ЗСУ. Однак, на думку військових експертів, КНДР надала Росії далеко не найкращих своїх бійців.

Стан війська КНДР у Росії є незадовільним, бійці дуже молоді та нетреновані. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Яких воїнів надав Росії Кім Чен Ин

Розвіддані та відеозаписи свідчать, що серед військових чимало молоді та підлітків, які, скоріш за все, лише розпочали службу. Багато з них виглядають невисокими та худими, що може вказувати на проблему з недоїданням в КНДР.

Солдати тренувалися в гірських умовах Південної Кореї, що їм мало допоможе у рівнинних умовах України. Їхня техніка застаріла, а самі військові, можливо, ніколи не виїжджали за межі своєї країни. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен назвав їх "найманцями з гарматного м’яса".

США, Південна Корея та Україна дають оцінки близько 3 тисяч прибулих на війну цього місяця північнокорейців. Частину вже помітили у Курській області, неподалік українського кордону.

Важливо також зазначити, що армія Північної Кореї не брала участі у справжніх військових діях з кінця Корейської війни у 1953 році.

Які будуть наслідки залученості КНДР у війну

Кім Чен Ин, ймовірно, спочатку очікує реакції Путіна на свою допомогу, а тому направляє до Росії спочатку менш досвідчених військових. Так вважає колишній південнокорейський чиновник Джеймс Джей Бі Пак. Пізніше Росія може отримати більш професійних військових собі на допомогу.

Роль північнокорейських військ у конфлікті поки що незрозуміла. Вони можуть займатися спостереженням за використанням дронів або збором інформації, якщо Росія використає північнокорейські боєприпаси.

Пряме залучення Північної Кореї до бойових дій призвело б до серйозної ескалації, вважають у США та НАТО. Розміщення військ у Курську може позиціонуватися як оборонний крок, зазначає аналітик Семюел Кренні-Еванс.

Політичні наслідки можливих втрат КНДР на фронті будуть обмежені ізоляцією сімей військовослужбовців, повідомляє розвідка Південної Кореї. Вони вважають, що їх північний сусід відправить в Росію 10 тисяч солдатів до грудня.

Нагадаємо, Південна Корея може відреагувати на участь КНДР у війні, якщо її війська помітять на території України. Республіка Корея має великі запаси танків, артсистем, бронетехніки й, головне – боєприпасів.

Хоч Конституція країни і обмежує постачання зброї країнам, що воюють, позиція може змінитися. До того ж Україна може передати Південній Кореї військовополонених з КНДР, аби та могла отримати краще уявлення про бойові можливості Північної Кореї.