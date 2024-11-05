Війська КНДР вперше зіткнулися зі ЗСУ у Курській області, – джерела

На Курщині відбулися перші бойові зіткнення між українськими та північнокорейськими військовими. За даними співрозмовника з розвідки, поки "мова не йде про великі зіткнення".

Представник розвідки підтвердив бойові дії, проте утримався від розкриття деталей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як відбулося бойове зіткнення ЗСУ та солдатів КНДР

Зазначається, що українські війська контролюють близько 600 квадратних кілометрів у Курській області. Це трохи більше половини того, що вони захопила під час літнього наступу.

ГУР України повідомило, що росіяни озброїли північнокорейських військових в Курську 60-міліметровими мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та протитанковими керованими ракетами та протитанковими комплексами з плечового запуску.

Деякі солдати КНДР також отримали тепловізори та прилади нічного бачення. Сотні північнокорейських спецпризначенців уже перебувають в Курську.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що "перші військові підрозділи КНДР вже потрапили під обстріл у Курську".

Які результати співпраці Росії з КНДР

Експерти та українські чиновники сумніваються в боєздатності північнокорейських військових, адже більшість з них не мають бойового досвіду. "Ми скоро дізнаємося", наскільки добре вони можуть воювати, заявив один з чиновників.

Інший високопоставлений український чиновник повідомив, що Москва вже надає Пхеньяну технологічну та фінансову допомогу в реалізації його ракетних програм.

У Москві президент Владімір Путін зустрівся з міністеркою закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, яка висловила впевненість у перемозі Росії в її "священній війні".

Хоча Путін не підтвердив розгортання військ КНДР, але натякнув, що це підпадає під положення договору про безпеку між КНДР і Росії.

Нагадаємо, Речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Кьо повідомив, що до Росії вже прибуло понад 10 тисяч військових КНДР. Значна частина з них вже біля лінії фронту.

Речник Міністерства оборони США, генерал-майор Патрік Райдер звернув увагу, що Росія не змогла звільнити значні території у Курській області.

Розміщення додаткових 10-12 тисяч війських з КНДР там може значно вплинути на ситуацію, але багато залежатиме "від того, як ці сили будуть використані, як вони інтегровані в російське командування та управління".