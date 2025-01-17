Вперше у Росії: парад до Дня перемоги у Москві пройде за участю солдатів КНДР, – NHK
- Північнокорейські військові вперше візьмуть участь у параді до Дня перемоги в Москві 9 травня 2025 року.
- Рішення про участь солдатів КНДР у параді вже ухвалили, йдеться про десятки військовослужбовців.
Північнокорейські військові на тлі участі у війни проти України візьмуть участь у традиційному параді до Дня перемоги. Він, як і завжди, відбудеться у Москві 9 травня 2025 року.
Про це повідомляє японське видання NHK із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Зазначається, що рішення про їхню участь у параді вже ухвалили.
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Що відомо про участь солдатів КНДР у параді
За даними джерел видання, йдеться про десятки військовослужбовців. Це буде їхня перша участь у цьому заході, яку, згідно з оприлюдненою інформацією, вже ухвалили, вочевидь через участь у війні в Україні.
За словами інших співрозмовників, наприкінці серпня північнокорейський військовий оркестр також візьме участь у музичному заході у Москві. Водночас те, який саме захід – невідомо.
До слова, цікаво, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що у травні 2025 року відвідає Москву. На святкування 9 травня він приїде з офіційним візитом на запрошення президента Росії Владіміра Путіна.
Візит Фіцо, як і участь північнокорейських військових, може стати резонансним, адже після лютого 2022 року більшість західних лідерів припинили офіційні контакти з Кремлем.