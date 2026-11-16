Фон дер Ляєн розкрила формат участі Європи у переговорах між Україною і Росією

Європа братиме участь у мирних переговорах між Україною та Росією у форматі E5 та інституцій ЄС. Водночас союзники планують посилювати тиск на Москву.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X за підсумками переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як Європа буде представлена на переговорах з Росією?

Фон лер Ляєн наголосила, що Європа активно долучатиметься до цього мирного процесу у форматі E5 + ЄС.

Довідка: Формат E5 об'єднує Польщу, Велику Британію, Німеччину, Францію та Італію.

Водночас, за її словами, союзники надалі максимально підтримуватимуть Україну та посилюватимуть тиск на Росію.

Раніше стало відомо, що лідери Євросоюзу погодили спільну команду для переговорів з Росією.

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив, що європейську команду представлятимуть не лише інституції ЄС, а й "коаліція охочих". Саме вона має відіграти важливу роль у наданні Україні гарантій безпеки після укладення мирної угоди.

Нагадаємо, дискусії щодо термінового залучення європейської сторони активізувалися після тристоронніх контактів в Абу-Дабі за участі делегацій України, США та Росії.

Адже на цих переговорах російська сторона порушувала питання нової архітектури європейської безпеки.

Росія вимагає юридично закріпити відмову від розширення НАТО, припинити військові навчання поблизу її кордонів і вивести війська Альянсу зі східного флангу. Європейські країни вважають такі вимоги спробою відновити російську сферу впливу.