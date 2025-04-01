В Ужгороді п'ятикласник приніс до школи підозрілий предмет: усіх евакуювали

В Ужгороді учень місцевої школи приніс із собою в навчальний заклад підозрілий предмет. Усіх школярів та працівників евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

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В Ужгороді школярів евакуювали через виявлення підозрілого предмету

У вівторок, 1 квітня, о 14:46 до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету в одного із учнів місцевої школи.

Вказується, що інспекторка Служби освітньої безпеки, вживаючи усіх заходів безпеки, негайно евакуювала з навчального закладу усіх школярів та працівників.

З'ясувалося, що підозрілий предмет до школи приніс у рюкзаку один із учнів п'ятого класу. На місці події працювали вибухотехніки поліції, які встановили, що це – маcогабаритний макет мінометної міни калібру 82 міліметри,

– ідеться в повідомленні поліції.

Відомо, що слідчі вилучили предмет. Загрози життю та здоров'ю дітей немає. Наразі із родиною школяра працюють ювенальні поліцейські.

Важливо! Поліція звертається до громадян та вкотре нагадує не нехтувати правилами особистої безпеки, не зберігати вдома підозрілих предметів та слідкувати за поведінкою своїх дітей. У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, необхідно одразу ж повідомляти про це до поліції.

Нагадаємо, що у Львові на Сихові 31 березня правоохоронці затримали молодих людей. За попередніми даними, їх виявили разом із вибухівкою.