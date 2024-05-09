Учні КМДШ стали частиною всесвітньої ініціативи "Найбільший урок у світі"

Мережа шкіл КМДШ взяла участь у глобальному проєкті World’s Largest Lesson, створеному під патронатом Project Everyone та UNICEF. Ініціатива має на меті надихнути молодь змінити світ та підвищити обізнаність дітей про цілі сталого розвитку.

Ключовою темою уроку цьогоріч була ціль сталого розвитку від ООН № 4 – якісна освіта, а саме забезпечення всеохопної та справедливої освіти та заохочення навчання впродовж усього життя, інформує 24 Канал.

Дивіться також В Україні перевірять знання учнів 6 та 8 класів

"Тема "Найбільшого уроку в світі" цього разу особливо нам відгукнулась. Якісна освіта – це основа успішного майбутнього дитини. Дитинство не можна ставити на паузу. І наша команда впроваджує різні механізми, аби якомога більша кількість українських дітей мала доступ до сучасних освітніх технологій. Це і створення додаткових продуктів на кшталт синхронного та асинхронного онлайну, і грантові програми, які дають змогу покрити до 100% вартості офлайн-навчання в мережі КМДШ", – зазначила СЕО мережі КМДШ Всесвіт Ліна Жигінас.



Головна тема "Найбільшого уроку у світі" – якісна освіта / Фото КМДШ

Впродовж квітня учні 5 – 10 класів відвідували урок, на якому запрошені спікери порушували питання впливу якісної освіти на розвиток країни й долучення до глобальних змін навіть у шкільному віці. Учні також могли висловити власну думку та подискутувати про ефективне навчання, емоційну зрілість в особистому та професійному житті, успішне лідерство. Урок проходив українською та англійською мовами.

"Найбільший урок у світі" проводиться в Україні вже вп'яте. За даними UNICEF, торік вдалося провести понад 760 "найбільших уроків" для 19 728 дітей з усього світу.