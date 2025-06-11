Взяв зброю в батька: поліцейські встановили хлопця, який стріляв у школі Львова

В одній зі шкіл Львова учні принесли пневматичний пістолет. Неповнолітні гралися зі зброєю й один з них вистрелив у напярмку свого товариша.

Правоохоронці встановили ким був школяр зі зброєю. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

Дивіться також В Сумах на Алеї пам'яті невідомі пошкодили фото загиблих захисників і вирізали знак Z

Поліція встановила обставини стрілянини у львівській школі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому діти гралися з предметом, схожим на зброю. На записі видно, як в класі школи хлопець здійснив постріл в напрямку свого однокласника.

Правоохоронці розповіли 24 Каналу, що перевірка за даним фактом розпочата. Вони встановили навчальний заклад та встановили, де неповнолітні взяли пістолет.

Учень 9 класу здійснив постріл із пристрою для відстрілу металевих кульок пневматичної дії. Постріл здійснено з пристрою для відстрілу металевих кульок пневматичної дії. Він належить батькові школяра. Троє хлопців домовилися, що один з них вистрелить з пристрою в іншого. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Перевірка триває, вирішується питання правової кваліфікації події,

– повідомили в поліції.

Таким чином школярі хотіли випробувати зброю, а однокласники знімали це на відео. Поліція вчасно відреагувала на подію, тож ця розвага хлопців не закінчилася трагічно.