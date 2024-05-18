Понад 100 українських дронів атакували Росію: Черник назвав головні вигоди від цих ударів

У ніч з 16 на 17 травня Україна масовано атакувала російські об'єкти на території країни-окупанта та в Криму. На цю надзвичайно потужну атаку звісно ж невдовзі відреагують й українські союзники.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у традиційному війському зведенні на 24 Каналі розповів, що це унікальна атака. Зокрема, потужний приліт відбувся по нафтобазі в Краснодарському краї.

Дивіться також Потопили швидкісний катер та 5 суден: що відомо про українські морські дрони Magura V5

Потужна атака по Росії

Черник зазначив, що Україна атакувала російські об'єкти понад сотнею дронів, як надводних, так і БпЛА. Це дуже потужно, бо це показує, що Україна може асиметрично відповідати на російські удари і ще раз демонструє важливість дронової компоненти в цій війні.

Велике геополітичне значення має удар по великих переливних ємностях у Новоросійську. Це величезний порт для нафти та нафтопродуктів, які вони, на жаль, за посередництва турків, продають на світових ринках,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що цю філософію можна сприймати, як показовий удар для союзників. Без сумніву після цього почнуться заяви від Заходу із закликом припинити такі атаки. Однак ми можемо цим гарно скористатись, заявивши, що такі атаки умовно будуть припинені, в разі надання всієї необхідної зброї.

Великий наступ росіян

Поряд із тим військовий експерт проаналізував ситуацію на Харківщині. Він зазначив, що це вже і є частина того великого анонсованого літнього наступу. Путін хоче показати свою силу та свої здобутки перед самітом миру в червні.

"Головне завдання – вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня інавгурації Путіна – не вдалось реалізувати. Це дуже серйозний ляпас йому персонально та його пропагандистській машині, тож росіянам потрібні бодай якісь успіхи", – наголосив Черник.

Які ще теми аналізував Черник