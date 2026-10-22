"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву", – Зеленський

Російські війська у ніч на 22 жовтня випустили по Києву 21 балістичну ракету під час трьох хвиль атаки. Зеленський наголосив, що цей показовий удар став прямою відповіддю ворога на черговий раунд переговорів.

Унаслідок ворожої атаки по 12 областях України поранення отримали 34 людини, серед яких п'ятеро дітей. Наразі також відомо про двох загиблих, повідомив Президент у своєму телеграм-каналі.

Які руйнування спричинила російська атака в столиці?

У Києві зафіксували значні пошкодження інфраструктури одразу в кількох районах. Російські ракети поцілили у звичайні житлові будинки, підприємства, об'єкти енергетики, а також торговельні комплекси, інфраструктуру метро, один із вокзалів та навіть монастир. На місцях усіх влучань невідкладно розгорнули роботу рятувальні та екстрені служби.

За словами глави держави, показовий ракетний удар одразу після перемовин свідчить про те, що реальних змін у намірах ворога немає.

Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств. Посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути,

– Зеленський.

Наслідки обстрілу Києва та регіонів України / Фото ДСНС

На російську атаку відреагував і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він натякнув на слова спецпосланця США Стіва Віткоффа, який напередодні назвав Путіна "гуманістом".

Вночі мешканці Києва почули, як насправді звучить російський "гуманізм". Умиротворення, раболіпство та лестощі не зупинять цю війну. Зупинити її може лише сила, – наголосив Сибіга.

Унаслідок нічного обстрілу столиці також зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура міста, через що рух Південним мостом частково обмежили. Крім того, в Оболонському районі столиці вибуховою хвилею та уламками пошкодило великі гіпермаркети та торговельні комплекси.