Удар 7 ракетами по Миколаєву: усе місто в диму, є руйнування та жертва

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа, а місто опинилося в диму.

Російська армія випустила по Миколаєву одразу сім керованих ракет. Цю інформацію підтвердив міський голова Олександр Сінкевич в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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За його даними, ці ракети влучили в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Саме через це виникла масштабна пожежа, дим з якої накрив все місто.

"Все місто в чорному диму. Повинно догоріти, бо загасити це неможливо", – розповів Олександр Сінкевич.

За його даними, одна людина внаслідок ракетного удару загинула, ще двоє постраждали.

За даними ДСНС у Миколаївській області, на місці пожежі працюють 17 одиниць спецтехніки та 64 вогнеборці. Додатково залучено аварійні бригади "Миколаївводоканал", "Миколаївобленерго" та "Миколаївгаз".

Щодо руйнувань, то окрім цих двох підприємств, ракетним ударом були пошкоджені школа та п'ять багатоповерхівок. А також чотири приватні будинки. В них вибиті вікна та двері, а також пошкоджений дах.

Рятувальники також повідомили, що після влучення російських ракет у двох районах горіла суха трава на загальній площі 260 метрів квадратних.