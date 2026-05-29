Зеленський розкрив деталі розмови з президентом Румунії щодо влучання російського БпЛА

29 травня російський безпілотник влучив у будинок в румунському місті Галаца. Володимир Зеленський обговорив цей інцидент з президентом Румунії.

Глава держави розповів, що від імені усіх українців висловив підтримку Румунії та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Про що говорили Зеленський і Дан?

Зеленський зазначив, що важливою є принципова, оперативна та сильна реакція Румунії на інцидент.

Він наголосив, що Україна готова підтримувати безпеку Румунії, яка вже 5-ий рік послідовно допомагає Україні захищатися від російських ударів.

За словами політика, від ночі українські військові були на зв'язку з румунськими колегами, а також обговорили подальшу взаємодію на рівні відповідних команд.

Президент додав, що Україна і Румунія залишатимуться в постійній комунікації та надалі спільно працюватимуть над захистом життя від потенційних російських загроз.

Нагадаємо, що уночі 29 травня російський дрон влучив у багатоквартирний будинок в Галаці. Безпілотник переносив 30 кілограмів вибухівки. Постраждали 53-річна жінка і 14-річний хлопчик.

Президент Румунії розповів, що російський безпілотник спершу був уражений над українським містом Рені, що на Одещині. Внаслідок удару української ППО дрон змінив траєкторію польоту.