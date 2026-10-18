Удар по ключовій переправі: у Санкт-Петербурзі дрон влучив у вантовий міст

У Санкт-Петербурзі 18 жовтня безпілотник уразив восьмисмуговий вантовий міст через Корабельний фарватер. Ця 620-метрова переправа забезпечує рух Західним швидкісним діаметром.

Про це пишуть OSINT-аналітики медіа ASTRA та каналу Exilenova+.

Що відомо про удар по мосту в Петербурзі?

Момент вибуху на споруді зафіксували на відео очевидці, що дозволило верифікувати точну локацію удару за координатами 59.919637° 30.209319°. Наразі фахівці встановлюють точні масштаби отриманих конструкціями пошкоджень.

Атака на міст в Петербурзі: дивіться відео

Ця інженерна споруда є автодорожнім металевим вантовим мостом, який входить до складу південної естакади платної автомагістралі Західний швидкісний діаметр.

Слід зазначити, що траса виконує ключову роль у логістиці російського мегаполісу, забезпечуючи швидкісне сполучення між південними та північними районами міста.



Атакована переправа / Дніпро Osint

Об'єкт завдовжки 622 метри та завширшки 39 метрів має вісім смуг руху для автотранспорту і безпосередньо з'єднує Білий острів у Кіровському районі з Васильєвським островом.

Будівництво споруди тривало з 2013 року, а офіційне відкриття мостового переходу відбулося в грудні 2016 року.

Наслідки масованого комбінованого нальоту

Атакований вантовий міст розташований лише за 4,5 кілометра від Петербурзького нафтового термінала, де після нічної повітряної атаки розгорілася масштабна пожежа.

Яка ситуація в Петербурзі: дивіться відео

Губернатор Беглов підтвердив, що екстрені служби залучили до ліквідації займань інфраструктури в кількох районах міста, а місцева влада зафіксувала пошкодження одного з міських мостів.

На тлі нічних інцидентів аеропорт Пулково тимчасово призупиняв прийом та відправлення рейсів, перевівши пасажирів у безпечні сховища.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, цієї ж ночі також було знеструмлено міську підстанцію та пошкоджено дата-центр.