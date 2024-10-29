Удар дронами по університету спецназу в Чечні могли завдати з Дагестану або Інгушетії, – джерела

Дрон атакував Російський інститут спецназу уранці 29 жовтня. Удару могли завдати з Дагестану або Інгушетії.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу у спецслужбах. Зауважимо, що вищий навчальний заклад названий на честь глави Кремля Владіміра Путіна.

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Звідки могли завдати удару по Чечні

Удар дронами по Російському університету спецназу імені Путіна у Чечні могли завдати з Дагестану або Інгушетії,

– повідомили джерела.

Нагадаємо, що про удар дрона по університету повідомив вранці глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі в результаті безпілотної атаки з повітря загорівся дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу", – розповів він.

Кадиров додав, що внаслідок атаки жертв та постраждалих нібито немає. Він зауважив, що діяльність університету буцімто не призупинили.

Російський університет спецназу в Чечні після удару дрона / Фото з відкритих джерел

Де розташовані Дагестан, Інгушетія та Чечня

Чечня – республіка в складі Росії, що розташована на південному заході країни, в Північному Кавказі.

Де розташована Чечня: дивіться на карті

Водночас Дагестан та Інгушетія також розташовані у Північному Кавказі та межують із Чечнею.

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Що відомо про Російський університет спецназу у Чечні

Російський університет спецназу розташований у місті Гудермес в Чечні та є великим навчальним центром, який спеціалізується на підготовці бійців для спеціальних підрозділів. Центр був заснований 1 серпня 2013 року за підтримки місцевого керівництва, зокрема Рамзана Кадирова.

Університет пропонує навчальні програми з вогневої підготовки, тактико-спеціальних навичок, повітряно-десантних та гірських операцій, а також проводить курси для охоронців і військових журналістів.

Цікавим також є те, що у лютому цього року Кадиров заявив, що установа буде мати ім'я глави Кремля Владіміра Путіна. Також в квітні 2022 року на його базі відкрили центр підготовки для відправки на фронт. За повідомленнями російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну на базі університету пройшли підготовку вже понад 19 тисяч добровольців.