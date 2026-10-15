Росіяни заявили про атаку на НПЗ в Рязані

У ніч на 15 жовтня Рязанська область Росії була під масованою дроновою атакою. Внаслідок удару БпЛА на території великого нафтопереробного заводу компанії "Роснафта" нібито спалахнула пожежа.

Факт ураження промислового об'єкта вже офіційно визнав очільник регіону Павло Малков. За його словами, окрім нафтопереробного підприємства, пошкоджень зазнала ще одна місцева компанія. Нібито обійшлося без постраждалих.

Що відомо про атаку на Росію

Уражений завод у Рязані є великим підприємством, яке входить до структури російської корпорації "Роснафта".

Він відіграє важливу роль у забезпеченні паливом, тому будь-які перебої в його роботі безпосередньо впливають на логістику окупантів.

Сьогодні вночі та вранці наш регіон зазнав масової атаки БпЛА. На території нафтопереробного заводу стався спалах. Пошкоджено склад та автомобілі на території іншого підприємства Рязані. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі оцінюється матеріальна шкода. На місці працюють оперативні служби,

– заявив Малков.

Раніше в Рязані навіть скасували заняття у школах та дитячих садках через атаки безпілотників.

Нагадаємо, що російські посадовці намагалися звинуватити Україну в ударах по НПЗ у Саратовській та Рязанській областях ще 14 жовтня. Тоді в Офісі президента спростували ці заяви, наголосивши, що реальними цілями були дата-центр та інші об'єкти.

А уже 15 жовтня стало відомо, що Україна відновить удари по НПЗ Росії після триденної паузи.