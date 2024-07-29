Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар "Хезболли" по Голанах

Військово-політичний кабінет Ізраїлю уповноважив уряд ухвалити рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар "Хезболли" по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, який забрав життя 12 підлітків і дітей.

Зазначають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликав орган, що опікується питаннями безпеки, відразу після прибуття зі США, де він перебував з візитом.

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"Я можу сказати, що Ізраїль не залишить це без уваги", – сказав премʼєр.

Обстріл Голанських висот

Угруповання "Хезболла" завдало удару по півночі підконтрольних Ізраїлю Голанських висот 27 липня. Загиблі – переважно підлітки, які перебували на місцевому футбольному полі, з родин громади друзів.

За даними ізраїльської служби порятунку, в результаті нападу з боку Лівану загинули щонайменше 12 молодих людей, ще майже 20 отримали поранення.

Ізраїль звинуватив в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяв вжити заходів у відповідь.