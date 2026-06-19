"Вийшла з будинку – все палає": росіяни трьома КАБами атакували приватний сектор на Харківщині

Росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Харкову, одна з них поцілила по вулиці приватного сектору в Холодногірському районі. Вибухи пошкодили десятки будинків, спричинили пожежу на цивільних складах, а місцеві мешканці дивом вижили після ударів поруч із їхніми оселями.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про наслідки атаки з місця події. За її словами, у приватному секторі пошкоджені щонайменше 46 будинків, є поранені, а після удару по складах рятувальники шукають чоловіка, який вважається зниклим безвісти.

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КАБ влучив у приватний будинок

У Холодногірському районі Харкова росіяни близько 4 ранку вдарили трьома КАБами. Один з ударів припав по вулиці приватного сектору, де в цей час люди були вдома. Є поранені й мешканці у важкому стресі, але загиблих там, попри масштаб руйнувань, вдалося уникнути.

У приватному секторі насправді велике диво, що немає загиблих. Є поранені, є люди в стресі,

– розповіла Черненко.

Найважчий епізод стався в одному з приватних будинків, де удар прийшовся просто по оселі. Пошкодження були настільки серйозними, що частина конструкцій обвалилася, а всередині в цей момент перебувала людина.

Буквально КАБ вдарив у дах приватного будинку. Цей дах, ясно, обвалився, і там перебувала жінка. Це правда велике диво,

– зазначила кореспондентка 24 Каналу.

Поруч були й інші історії порятунку: в одному з будинків вибуховою хвилею повністю вибило вікна, але людина залишилася живою. За словами Черненко, у приватному секторі вже нарахували 46 пошкоджених будинків: десь вибило шибки, десь понівечило дахи, а деякі оселі фактично розібрало на частини.

Люди вибігали з будинків і бачили пожежу

Ще один російський КАБ влучив у цивільні склади. Там спалахнула велика пожежа, до гасіння якої залучили багато рятувальників. У міській раді повідомляли, що після удару шукають чоловіка, який вважається зниклим безвісти. Паралельно на місці працюють комунальні служби: допомагають людям, закривають пошкодження й організовують гарячу їжу для мешканців.

Я до чоловіка прибігла, перелякалася, мене трясе. Це жах якийсь, бахнуло. Я думала, що це десь за будинком,

– розповіла місцева мешканка.

Вибухова хвиля була такою сильною, що люди відчули її всередині будинків. Коли мешканці вийшли на вулицю, поруч уже палало, а сусідні оселі були значно пошкоджені.

Дім ніби піднявся та опустився. Я як вийшла, а там палає, і такий вогонь страшний,

– сказала жінка.

Інші мешканці також говорять, що удар стався раптово, дехто відбувся меншими збитками, але поруч були будинки, які постраждали набагато сильніше.

Було страшно і неочікувано. Дружина переживала, діти. Слава Богу, обійшлося малими збитками, а сусіди постраждали дуже сильно,

– розповів місцевий житель.

Після атаки на вулиці залишилися понівечені будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи й люди, які досі оговтуються від нічного удару.