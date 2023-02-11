Росіяни публікують відео нібито удару морським дроном по мосту в Затоці: що кажуть в ОВА

Росіяни поширюють відео нібито удару по мосту в Затоці: заявляють, що атакували морським дроном. Однак, інформації про атаку не було, жодне офіційне джерело не підтверджує правдивість відео.

Керівник обласної військової адміністрації Одеси Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що наразі підтверджень достовірності цього відео немає.

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Офіційні джерела не підтвердили достовірність цього відео. Ми вже проходили "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації,

– зазначив Сергій Братчук.

За його словами, те ж саме стосується нічної тривоги і нібито атака "Оніксами", – офіційні джерела цього не підтверджують.

"Тому, ще раз: військові повідомлять, якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає", – наголосив Сергій Братчук.

Яке відео поширюють росіяни

На відео росіяни аналізують нібито атаку по мосту в Затоці. Переконують, що запустили морський дрон-камікадзе.

Коротко про атаку Одещини