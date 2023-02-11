Росіяни публікують відео нібито удару морським дроном по мосту в Затоці: що кажуть в ОВА
Росіяни поширюють відео нібито удару по мосту в Затоці: заявляють, що атакували морським дроном. Однак, інформації про атаку не було, жодне офіційне джерело не підтверджує правдивість відео.
Керівник обласної військової адміністрації Одеси Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що наразі підтверджень достовірності цього відео немає.
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Офіційні джерела не підтвердили достовірність цього відео. Ми вже проходили "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації,
– зазначив Сергій Братчук.
За його словами, те ж саме стосується нічної тривоги і нібито атака "Оніксами", – офіційні джерела цього не підтверджують.
"Тому, ще раз: військові повідомлять, якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає", – наголосив Сергій Братчук.
Яке відео поширюють росіяни
На відео росіяни аналізують нібито атаку по мосту в Затоці. Переконують, що запустили морський дрон-камікадзе.
Коротко про атаку Одещини
- 10 лютого, близько 20:00 розпочалася третя за день хвиля російського терору. Окупанти запустили чимало іранських дронів-камікадзе по Одеській області та інших містах.
- В ОК "Південь" згодом прозвітували, що ЗСУ ліквідували 2 дрони-камікадзе над морем поблизу Одещини.