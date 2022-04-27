Удар може бути навіть не на Україну, – військовий експерт про ціль Путіна

Бойовий потенціал контингенту на Придністров'ї доволі обмежений. Однак він не такий слабкий, щоб його повністю ігнорувати.

Тому абсолютно логічно, що Україна отримуватиме певний стратегічний резерв чи його частину на цьому напрямку. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олексій Мельник.

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Важлива ціль для Путіна

На його думку, є ще один важливий аспект, про який мало говорять.

Удар може бути направлений навіть не на Україну. Удар може бути направлений на Молдову,

– наголосив Мельник.

Так Путін переслідує важливу ціль – застосувати ще одну зброю гібридної війни – це створення чергової хвилі біженців.

"На території Молдови – велика частина українських біженців. Вони підуть знову у сторону Європейського Союзу", – пояснив експерт.

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