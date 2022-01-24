"Удар Нептуна": НАТО почало масштабні навчання в Середземному морі

Північноатлантичний альянс проводить масштабні військові навчання під назвою Neptune Strike 22, тобто "Удар Нептуна-2022". Вони стартували у Середземному морі 24 січня та триватимуть до 4 лютого.

У навчаннях беруть участь кораблі союзників, командування ударних і допоміжних сил ВМС НАТО і Шостого флоту США.

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Також залучили американський авіаносець USS Harry S. Truman Carrier разом з авіаносною групою. Командувати ним буде віцеадмірал Джин Блек. Він, зокрема, є командувачем ударних сил та сил підтримки НАТО.

Для чого проводять навчання

"Удар Нептуна" показують здатність НАТО інтегрувати морські можливості авіаносної ударної групи. Це показує готовність всього Альянсу до оборони та захисту союзників.

Важливо, що вперше з часів Холодної війни повна авіаносна група США переходить під командування НАТО. Генсек Єнс Столтенберг назвав такий крок знаком трансатлантичної єдності.

НАТО завжди буде робити все необхідне для захисту і оборони союзників,

– наголосив Столтенберг.

НАТО відправляє кораблі у Східну Європу

Альянс розширює присутність у Східній Європі. Висилають винищувачі і кораблі. Наприклад, Данія направляє у Балтійське море фрегат і перекидає 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору.

Це вирішили зробити через дії Кремля біля кордонів з Україною.

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