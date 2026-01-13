Не визначились, куди влучили: що показав удар росіян "Орешником" по Львову

Росія, завдавши вдруге ракетою "Орешник" по території України, мала прагнення налякати українців та посилити тиск на Захід. Проте ефект вийшов не той, на який розраховував Кремль.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом пояснив, чому Росії не вдалося справити лякаюче враження новим ударом "Орешника". Також він пояснив, як працювала російська пропаганда щодо наслідків атаки на Львівщину.

Чи досягли росіяни ефекту від удару "Орешником", на який розраховували?

Ступак проаналізував у ретроспективі, як російська пропаганда "презентувала" удар "Орешником" по Львівщині.

Спочатку декілька днів поспіль неслась інформація, що відбулось влучання по газовій інфраструктурі України і тепер вся країна нібито залишилась без газу. На додачу накидали фото, що начебто підтверджують руйнування. Проте, за його словами, українські фахівці швидко розібралися і зробили висновок, що кадри було згенеровано штучним інтелектом на основі реального фото, зробленого влітку.

Зверніть увагу! Партнери України покладали сподівання на німецьку систему протиракетної оборони Arrow 3, яка могла нібито перехоплювати "Орешник". Проте комплекс Arrow 3 у Саксонії-Ангальт зміг виявити пуск, але не був здатний перехопити ракету на швидкості 12 тисяч кілометрів за годину.

Потім почалась нова хвиля пропаганди, що буцімто удар був не по газовій інфраструктурі, а по авіаремонтному заводу, який лагодить винищувачі F-16, решту радянських літаків, виготовляє безпілотники. Тому Україна буцімто позбулася великої складової для атак по території Росії.

Тобто росіяни до кінця не можуть визначитися, куди вдарили "Орешником",

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Водночас українські фахівці дістали уламки "Орешника" і виявили, що у його виробництві використовувалися технології Радянського Союзу з часів, коли Юрій Гагарін вперше полетів у космос. Йдеться, за його словами, про справжні лампи, а не якусь електроніку.

Також ця ракета не є аж такою руйнівною, адже мала 36 болванок без бойової частини, які впали орієнтовно на площу 50 гектарів. Частини них зробили кратер розміром 1 метр на 1,5 метра, як звичайний артилерійський снаряд, і глибиною – до 1 метра. Проте не було проникнення на глибину 15 – 20 метрів,

– наголосив Іван Ступак.

Тому ця ракета, як зазначив ексспівробітник СБУ, вже нікого не лякає. Всі вже давно перелякані, адже ця війна триває майже чотири роки, і європейці вже так само на це не ведуться.

Які наслідки удару "Орешником" по Львівщині?