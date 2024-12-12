Удар "Орешником" по Україні: в ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою

Напередодні у Пентагоні підтвердили, що Росія має намір запустити по Україні ще одну експереминтальну ракету "Орешник". Заявили, окупанти можуть атакувати вже "найближчими днями".

Чого саме агресор хоче добитися атакою "Орешником", повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни – ISW.

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Яка мета нової атаки "Орешником" по Україні

Американська розвідка попередила, що ворог може запустити другу балістичну ракету "Орешник" по Україні в найближчому майбутньому. Ймовірно, таким чином Кремль намагається переконати Захід відмовитися від надання подальшої військової допомоги Україні.

Зауважимо, що вперше окупанти вдарили по Україні так званим "Орешником" 21 листопада. Тоді агресор атакував Дніпро.

Російські удари "Орешником" по Україні й риторика навколо використання Росією цієї ракети є частиною ширшої російської кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на примушення Заходу та України до самостримування,

– зазначили аналітики.

До речі, раніше начальник російського генштабу підірвав цю тривалу інформаційну операцію Кремля. Зокрема, Герасимов заявив, що запуск "Орешника" запланували задовго до рішення США дозволити Україні вражати військові цілі в Росії за допомогою американських ракет.

В ISW припустили, що російські офіційні особи посилять подібні наративи про "Орешник", якщо окупаційні війська знову використають його.