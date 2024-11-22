Пєсков заявив, що удари "Орєшніком" можуть повторитися

Росія завдала удару по Дніпру новим видом ракети. У Кремлі цинічно заявили, що такі атаки можуть повторитися.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував удар Росії по Дніпру 21 листопада. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Пєсков

Речник Кремля сказав, що ракета, якою атакували Дніпро, не є міжконтинентальною, а "просто балістична". Зокрема, він також пояснив, що вона "середньо дальності", проте також зазначив, що в повідомлення про майбутній запуск надіслали автоматичному режимі по лінії центру зменшення ядерної небезпеки.

Проте Пєсков також наголосив, що Росія була не зобов'язана про це повідомляти, проте про удар попередили за 30 хвилин до запуску ракети.

Ракета не викликає тих зобов'язань, що міжконтинентальна, але оскільки вона балістична, то працює цей центр в автоматичному режимі,

– сказав Пєсков.

Також Пєсков наголосив, що атакою на Дніпро Росія нібито показала, що може "завдавати ударів у відповідь на безрозсудні рішення Заходу щодо постачання Україні ракет". Фактично, він пригрозив новими ударами.

За словами російського посадовця, їхні військові опрацюють механізми оповіщення цивільного населення України у разі планів нових ударів балістичними ракетами, проте чомусь він не зазначає, що Росія і раніше била по Україні балістикою без жодного попередження.

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру.