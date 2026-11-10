Сили оборони вдарили по авіаремонтному заводу в Росії, де обслуговують літаки А-50

У ніч на 10 листопада Сили оборони України завдали удару по 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області Росії. На території підприємства пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про удар по авіаремонтному заводу в Росії?

Ціль розташована в місті Стара Русса Новгородської області. Йдеться про 123-й авіаремонтний завод, який має власну злітно-посадкову смугу, тому літаки можуть приземлятися безпосередньо на території підприємства.

Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, яку Росія використовує для перекидання військ і вантажів. Крім того, завод спеціалізується на обслуговуванні літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Після удару в ніч на 10 листопада на території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Літаки А-50 виконують важливі завдання для російської військової авіації. Вони допомагають виявляти та супроводжувати повітряні цілі на значних відстанях, координувати дії авіації та виявляти українські засоби ураження.

Вартість одного такого літака може сягати близько 350 мільйонів доларів, а кількість справних бортів у Росії обмежена. Тому кожен літак має для російської армії особливу цінність.

Це вже не перший удар по підприємству. У березні 2026 року Сили оборони пошкодили на території заводу літак А-50, який перебував там на обслуговуванні та, ймовірно, очікував на модернізацію.

У Силах оборони наголошують, що системні удари по таких об'єктах послаблюють воєнно-економічний потенціал Росії. Через пошкодження ремонтної інфраструктури російські військово-транспортні та спеціальні літаки можуть довше залишатися на землі, а їхнє відновлення ставатиме складнішим.

Нагадаємо, 7 листопада Сили оборони України уразили дві пускові установки ракетного комплексу "Іскандер" у Брянській області Росії. Знешкодження цієї техніки зменшує можливості окупантів бити балістикою по українських містах.