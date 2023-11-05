Удар по 128 бригаді на Запоріжжі: на Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими

Ворог продовжує атакувати прифронтові території України. Зокрема, під час однієї із таких атак російська армія вдарила по місцю дислокації закарпатської 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Росіяни 3 листопада завдали удару по місцю дислокації української 128 ОГШБр. На території Закарпаття оголосили триденну жалобу.

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Пам'ять воїнів вшановуватимуть

В районі виконання бойових завдань трагічно загинули воїни 128 ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів.

️Від 6 листопада на території Закарпаття оголошують триденну загальнообласну жалобу. Зокрема, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 буде хвилини мовчання, а у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.

Наші Герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги,

– мовиться в повідомлення голови ОВА Віктора Микити.

Удар по 128 бригаді