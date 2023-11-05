Удар по 128 бригаді на Запоріжжі: на Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими
Джерело:Закарпатська ОВА
Ворог продовжує атакувати прифронтові території України. Зокрема, під час однієї із таких атак російська армія вдарила по місцю дислокації закарпатської 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
Росіяни 3 листопада завдали удару по місцю дислокації української 128 ОГШБр. На території Закарпаття оголосили триденну жалобу.
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Пам'ять воїнів вшановуватимуть
В районі виконання бойових завдань трагічно загинули воїни 128 ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів.
️Від 6 листопада на території Закарпаття оголошують триденну загальнообласну жалобу. Зокрема, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 буде хвилини мовчання, а у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.
Наші Герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги,
– мовиться в повідомлення голови ОВА Віктора Микити.
Удар по 128 бригаді
- Ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Також поранень різного ступеня важкості зазнали й місцеві мешканці. Наразі триває з'ясування обставин.
- Восени 2022 року воїни 128 бригади брали участь у звільненні Херсонської області. Також бригада тримала оборону на Бахмутському напрямку. У 2023 році бійці звільнили Лобкове й П'ятихатки на Запорізькому напрямку.
- Командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець з позивним "Комендант" повідомив деталі трагедії. За його словами, росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження на честь дня ракетних військ.