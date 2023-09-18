Окупаційна адміністрація у Донецьку була під ударом: ЗМІ показали наслідки атаки

Внаслідок атаки на тимчасово окупований Донецьк було уражено так звану "адміністрацію" голови квазіреспубліки Деніса Пушиліна. У мережі публікують кадри, на яких видно густий стовп диму.

У понеділок, 18 вересня, у Донецьку, що поки контролює Росія, було гучно. З посиланням на місцеві телеграм-канали 24 Канал інформує про наслідки "бавовни", що цвіла в місті.

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Донецьк після "бавовни"

Важливо, що "щось невідоме" уразило саме псевдоадміністрацію так званого голови "ДНР" Пушиліна. До речі, ворожі інформаційні помийки стверджують, що це були ракети зі зенітних систем залпового вогню "Град".

Розташована ця будівля на бульварі Пушкіна в самому центрі міста. Та окупанти могли протягом тривалого часу спостерігати, як вона горить, а в небі видніється величезний стовп диму.

У Донецьку горіла так звана "адміністрація" Пушиліна: дивіться відео

Варто сказати, що до години часу після цього обстрілу не було зрозуміло, чи живий Пушилін, чи перебував він на робочому місці, коли сталася атака. Однак згодом гауляйтер записав відео, у якому заявив, що не постраждав.

Проте так само сказати про його "адміністрацію" – не можна. Від неї фактично залишились лише руїни без вікон та дверей на останніх поверхах. Це, звісно, не може не тішити.

Наслідки атаки на псевдоадміністрацію окупованої Донеччини / Скриншоти зі сюжету росЗМІ

Зверніть увагу! Пушилін поспішив запевнити після цієї атаки, що нібито "ніхто не постраждав". Водночас телеграм-канали писали, що щонайменше були травмовані дві особи.

У росіян – проблеми