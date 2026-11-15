Злітна смуга у вогні: в Генштабі розповіли деталі ураженого аеродрому "Ахтубінськ" і дронопорту

У ніч на 15 листопада Сили оборони України вдарили по аеродрому Ахтубінськ та дронопорту на Орловщині. На російському військовому летовищі зафіксували потужну детонацію складу з авіаційними ракетами.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, атаковане летовище розташоване приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Що було під ударом?

На території бази розташований 929-й державний льотно-випробувальний центр Міноборони Росії, який є ключовим об'єктом для тестування новітніх зразків військової авіатехніки та авіаційного озброєння перед відправленням на війну.

Крім того, російське командування використовує цей аеродром для дислокації винищувачів-бомбардувальників Су-34, які завдають ударів керованими авіабомбами по лінії фронту та прифронтових населених пунктах України.

Під час атаки українські сили уразили склад із комплектами до авіаційних керованих ракет, після чого на території об'єкта почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів.

Водночас воїни поцілили в рухомий радіовисотомір ПРВ-13, призначений для вимірювання висоти польоту повітряних цілей і точного визначення їхніх координат.

Знищення стартового майданчика ворожих безпілотників

Другою важливою ціллю став військовий об'єкт окупантів в Орловській області, розташований значно ближче до державного кордону. У районі населеного пункту Цимбулова Сили оборони уразили базу зберігання, передпольотної підготовки та пуску ударних безпілотників – дронопорт "Цимбулова".

Саме з цього майданчика російські підрозділи регулярно запускають дрони по об'єктах української цивільної та енергетичної інфраструктури. Ураження такого комплексу безпосередньо послаблює можливості ворога щодо здійснення регулярних нічних атак.

У військовому командуванні підкреслили, що системна бойова робота зі знищення важливих воєнних об'єктів агресора триватиме й надалі, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Серія ударів по об'єктах російської авіації

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ж ночі на аеродромі Ахтубінськ пролунало щонайменше 30 вибухів, після чого місцеві мешканці спостерігали тривалу детонацію озброєння.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, у ніч проти 15 листопада під масованою атакою БпЛА опинився також Таганрог у Ростовській області, де ціллю став стратегічний авіазавод імені Берієва, залучений до ремонту літаків А-50.