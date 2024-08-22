Єдиний такий біля України: чим унікальний атакований російський аеродром "Маринівка"

Авіабаза "Маринівка" знаходиться за 450 километрів від лінії фронту. Там базуються літаки-розвідники Су-24МР та Су-34.

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Росіяни побудували укриття для літаків у "Маринівці"

Цей аеродром знаходиться на відстані 200 километрів від кордону з Казахстаном та 270 километрів від кордону з Україною.

"Маринівка" також є важливою для Росії тому, що це єдиний аеродром поблизу України, де росіяни спорудили укриття для літаків. Будівництво укриття розпочалося у листопаді 2023 року та було завершено на початку 2024 року.

Важливо. Експерти зазначають, що ці укриття складно назвати захисними спорудами. Мова йде скоріше про ангари для захисту від погодних умов, але вони не можуть захистити від уламків.

На авіабазі "Маринівка" розміщено літаки-розвідники Су-24МР. Також тут були фронтові бомбардувальники Су-34. Всього на аеродромі зафіксовано 14 Су-24 (не рахуючи уражених – 24 Канал) та 15 Су-34.

Що відомо про вибухи у аеродромі "Маринівка"