Атака на аеродром в Ростові: супутникові знімки показали знищені літаки й гелікоптери ворога

Внаслідок атаки українських сил на російський військовий аеродром Ростов-Центральний уражено транспортну авіацію та гелікоптери ворога. Супутникові знімки підтвердили повне знищення двох вертольотів Мі-8, а також військово-транспортних літаків Ан-12 та Ан-26.

Про це повідомляють OSINT-аналітики "Кібер-Борошно".

Які подробиці ураження?

Оприлюднені супутникові знімки за п'ятницю, 18 вересня, зафіксували наслідки успішного удару по військовій інфраструктурі у Ростовській області.



Ураження літаків на аеродромі в Ростові / Зображення "КіберБорошна"

За даними дослідників, на фотографіях видно повністю знищені два вертольоти Мі-8, а також військово-транспортні літаки Ан-12 та Ан-26.



Атакований аеропорт у Ростові / Зображення "КіберБорошна"

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомляв, що Служба безпеки України точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові. За словами глави держави, у результаті спеціальної операції було підтверджено ураження трьох гелікоптерів, літака Ан-12 та двох Ан-26.

Генеральний штаб ЗСУ також офіційно підтвердив ураження двох транспортних літаків Ан-26, одного Ан-12 та трьох гелікоптерів внаслідок атаки на аеродром Ростов-на-Дону (Центральний) у Ростовській області Росії.

Слід зазначити, що Сили оборони систематично нищать ворожу техніку як у глибокому тилу Росії, так і безпосередньо на лінії фронту. Зокрема, раніше ми розповідали про те, як військові знищили дві російські реактивні системи залпового вогню "Град" у Запорізькій області.

Серед уражених нещодавно цілей противника опинилися наземна станція управління безпілотниками "Оріон", бази підготовки БпЛА та декілька складів боєприпасів.