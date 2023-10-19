Який вигляд має міжнародний аеропорт "Луганськ" після ударів ЗСУ: супутникові фото

Українська армія продовжує знищувати ворога, завдаючи ударів по важливих для загарбників об'єктах. Зокрема, під прицілом був міжнародний аеропорт в тимчасово окупованому Луганську.

Ще 17 жовтня стало відомо, що Збройні Сили вдарили по Луганську та Бердянську ракетами ATACMS. Власне, саме по авіабазах в районах цих міст. Згодом з'явились супутникові фото аеропорту "Луганськ" після атаки.

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Який вигляд має "Луганськ" зі супутника

Як пишуть ЗМІ, супутниковий сервіс Planet Labs зафіксував пошкодження на летовищі після ударів української армії. Зокрема, можна розгледіти, який вигляд мала база 19 серпня та 18 жовтня після атаки.

Міжнародний аеропорт "Луганськ" до та після удару ЗСУ / Фото з матеріалу "Схем"

Водночас в ефірі національного телемарафону 19 жовтня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш констатував, що поява ATACMS у Сил оборони створила для російських загарбників чимало проблем на рівному місці.

Окупантам додалось чимало клопоту. Ворог потребує нових місць базування. Йому доведеться розтягувати свої склади, командні пункти, що призведе до розтягування у часі прийняття рішень.

За словами Євлаша, ATACMS – це game-changer. Тобто інструмент, за допомогою якого можна змінювати хід гри. Раніше таку роль відіграли системи HIMARS, ППО Patriot та танки Leopard.

Водночас Збройні Сили чекають, коли в них на озброєнні з'являться багатоцільові винищувачі F-16. Вони також мають змінити перебіг бойових дій, підсиливши спроможності наших захисників.

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