У ГУР перехопили розмову, яка підтверджує успішний удар по "Ахмату" в Брянській області

Сили оборони України успішно уразили місце відпочинку кадирівців у селі Нові Юрковичі Брянської області Росії. Під завалами опинилося багато бійців спецпідрозділу "Ахмат".

На наслідки українського ракетного удару бідкається росіянка. Запис перехопленої телефонної розмови опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал.

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Що відомо про ракетний удар

За словами росіянки, багато кадирівців були під завалами. Вона згадує про 6 поранених військових, серед яких 2 у важкому стані з крововтратою.

Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, один тільки в бронежилеті був хлопчик. Чеченці в основному, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, напевно, 41 рік,

– каже жінка.

Росіянка скаржиться на удар по "ахматівцях": слухайте перехоплення

Українські розвідники нагадують – за кожен здійснений росіянами воєнний злочин їх чекає справедлива відплата.

До слова, нещодавно в ГУР також перехопили розмову російських військових про таксиста з Бєлгорода на прізвисько "Бетмен", який перевозив для окупантів наркотики. "Кур'єра" викрили, через що в скрутному становищі опинилися інші водії таксі в місті.