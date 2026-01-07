Найглибший удар по ГРАУ РФ: скільки тисяч боєприпасів могла втратити Росія

На 100-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, який уразили Сили оборони, могло зберігатися до 150 тисяч тонн боєприпасів. Завданий удар не призвів до повного знищення об'єкта.

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, що противник розосередив боєприпаси, відмовився від відкритого зберігання та посилив фортифікаційний захист складських приміщень.

Чи навчилися росіяни захищати арсенали від дронів?

Важливо! Далекобійні безпілотники СБУ завдали ударів по арсеналу ГРАУ в Костромській області та нафтобазі "Геркон Плюс" у Липецькій області, що призвело до вибухів і пожеж.

Росія офіційно не розголошує дані про запаси на арсеналі, але проєктну потужність можна оцінити за площею об'єкта. Виходячи з відомих характеристик інших уражених арсеналів, зокрема 51-го, та враховуючи площу 100-го, його проєктна місткість становить приблизно 150 тисяч тонн боєприпасів.

"Це дуже умовна цифра, яка дає лише загальне уявлення про можливі обсяги зберігання. Фактично там могло бути й більше, оскільки за супутниковими знімками видно, що росіяни не дотримуються нормативів зберігання, встановлених ще за радянських часів", – пояснив Катков.

Водночас реальні запаси могли бути й значно меншими.

З супутникових знімків пожежі видно, що повністю знищити арсенал не вдалося. На відміну від удару по Торопцю, де сталася миттєва ланцюгова детонація всього об'єкта.

Це могло статися через неповне заповнення арсеналу або через вдосконалення російської системи захисту. Противник робить висновки з наших ударів і впроваджує контрзаходи. Все це ускладнює завдання знищити весь арсенал невеликою кількістю дронів,

– пояснив Катков.

Що ще відомо про атаки по Росії?