Автобус із шахтарями атакували "Шахеди" на онлайн-управлінні: "Флеш" розкрив моторошні деталі

Вдень 1 лютого Росія скоїла черговий воєнний злочин – вдарила дронами по автобусу з людьми у Павлоградському районі. У ньому шахтарі поверталися додому після робочої зміни.

Окупанти добре бачили, що автобус – службовий, а люди у ньому – цивільні. Попри це, вони вирішили атакувати. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дивіться також Цинічний удар по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині: моторошні кадри з місця атаки

Як відбувалася атака "Шахедів" на автобус з шахтарями?

"Флеш" розкрив деталі ворожої атаки. За його словами, група "Шахедів" на онлайн-управлінні через радіомодеми МЕШ пролітали вздовж дороги.

Пілот першого "Шахеда" побачив автобус внизу та вирішив його атакувати.

Дрон вдарив поруч з автобусом, внаслідок чого водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан. Травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному.

У цей час оператор другого "Шахеда" побачив людей та направив безпілотник прямо в них.

Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили, що це не військовi і ухвалили свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму,

– підсумував Бескрестнов.

Кадри з місця удару по автобусу з шахтарями / "Флеш", ДСНС

Нагадаємо, що атака на автобус з шахтарями відбулася близько 15:45 у селі Тернівка Павлоградського району. Станом на 22:00 1 лютого, за даними поліції, відомо про 12 загиблих та 16 поранених.

Що відомо про модернізовані "Шахеди" росіян?