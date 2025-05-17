Кажуть, що уразили "пункт стоянки техніки ЗСУ": Росія цинічно бреше про удар по Сумщині

На Сумщині зранку 17 травня росіяни підло атакували рейсовий автобус, внаслідок чого є жертви та постраждалі. Тим часом окупанти цинічно заявляють, що, мовляв, в регіоні вони "уразили пункт стоянки техніки ЗСУ".

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Цинічна брехня росіян

В суботу, 17 травня, близько 6 години ранку ворожі сили вдарили по цивільному транспорту, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Водночас міноборони країни-агресорки видали цинічну заяву. Так, вони сказали, що начебто збройні сили Росії "Геранями-2" "вразили пункт стоянки техніки ЗСУ у Сумській області".

Таким чином ворожа пропаганда вже традиційно поширює брехню про удар по "військовій цілі" і намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.

Нагадаємо, зранку 17 травня на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус.

Внаслідок атаки російських сил загинуло 9 людей, ще 4 осіб поранені, про що повідомили о 8:27 в прокуратурі Сумщини.