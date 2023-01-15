Ще вчора там було життя: кадри зі зруйнованих квартир у Дніпрі

Під час масованої атаки окупантів 14 січня ворожа ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. Цей черговий терористичний акт Росії вкотре довів, що мета країни-агресорки – знищити українців.

Фотограф Ян Доброносов опублікував щемливі кадри з місця трагедії. На місці, де ще вчора проживали люди, сьогодні розруха та завали.

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Рятувальники та волонтери досі продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі. Станом на зараз відомо про 23 жертви, серед яких є діти.

Поки деякі росіяни радіють та зловтішаються через трагедію, Україна документує підтвердження терористичних актів країни-агресорки на території України.

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У мережі з'явилися світлини того, як зараз виглядає багатоповерхівка, у якій ще вчора вирувало життя. Болісні кадри оприлюднив фотограф та кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Як виглядає будинок у Дніпрі, який цинічно зруйнували росіяни / Фото Яна Доброносова

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