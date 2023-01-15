Ще вчора там було життя: кадри зі зруйнованих квартир у Дніпрі
Джерело:Yan Dobronosov
Під час масованої атаки окупантів 14 січня ворожа ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. Цей черговий терористичний акт Росії вкотре довів, що мета країни-агресорки – знищити українців.
Фотограф Ян Доброносов опублікував щемливі кадри з місця трагедії. На місці, де ще вчора проживали люди, сьогодні розруха та завали.
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"Рускій мір" яким він є: світлини та відео з місця трагедії у Дніпрі
Рятувальники та волонтери досі продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі. Станом на зараз відомо про 23 жертви, серед яких є діти.
Поки деякі росіяни радіють та зловтішаються через трагедію, Україна документує підтвердження терористичних актів країни-агресорки на території України.
Наслідки російської атаки у Дніпрі: дивіться відео
У мережі з'явилися світлини того, як зараз виглядає багатоповерхівка, у якій ще вчора вирувало життя. Болісні кадри оприлюднив фотограф та кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Як виглядає будинок у Дніпрі, який цинічно зруйнували росіяни / Фото Яна Доброносова
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Що відомо про теракт окупантів у Дніпрі
- Росіяни 14 січня вчинили жорстокий та цинічний терористичний акт у Дніпрі – вони поцілили ракетою по житловій будівлі. Унаслідок удару велика частина багатоповерхівки повністю завалилася.
- Рятувальники досі проводять пошукові роботи. Станом на обід 15 січня відомо про 23 загиблих та 72 постраждалих.
- Врятувати вдалося 39 людей, ще 43 людини – зникли безвісти. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що всіх причетних до цієї трагедії знайдуть і кожен окупант понесе максимальну відповідальність за свої злочини.