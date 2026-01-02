Імовірно, був із матір'ю: під завалами у Харкові знайшли тіло 3-річного хлопчика

Вдень 2 січня країна-агресорка вгатила по Харкову ракетами "Іскандер". Атака на житловий будинок призвела до значних руйнувань та численних постраждалих.

Жертвою удару стала дитина. Про це інформує 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Харків?

Станом на 17:04 Терехов інформував про 30 поранених внаслідок обстрілу.

За попередньою інформацією, під завалами виявили тіло маленького хлопчика. За попередніми даними, які надав очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов, він був з матір'ю. Згодом він уточнив, що загиблому малюку було всього 3 роки.

Наразі детальна інформація з'ясовується. Пошуково-рятувальна операція триває. Рятувальники повідомили, що під завалами можуть бути люди.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки: дивіться фото ДСНС

У Прокуратурі поінформували, що за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 КК України.

